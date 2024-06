Dia Mundial da Girafa: restaurante dá sanduíche grátis para quem tem mais de 1,90m

O restaurante Giraffas comemora o dia mundial da girafa com sanduíche de graça - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (21/6), é comemorado o Dia Mundial da Girafa. Com pescoço muito comprido, pele malhada e rosto engraçado, as girafas são queridas pelo público geral. Em homenagem a esses animais, a rede de fast-food Giraffas, fundada no Distrito Federal, está oferecendo um sanduíche grátis para quem provar que é alto como uma girafa.

Leia também: Astronauta publica foto noturna de São Paulo vista do espaço

A promoção vai ocorrer na sexta-feira (21) em todas as unidades de Brasília e para ganhar o lanche é necessário comprovar ter 1,90 m ou mais de altura. O hambúrguer para o gigantes é o Triplo Burger Americano, limitado a uma unidade por CPF.

"Quem nunca passou por algum perrengue por ser alto demais? Queremos transformar essa característica em motivo de celebração e orgulho. A campanha contará com a participação de influenciadores narrando diversas situações que passaram no dia a dia por serem altos", comenta Luciana Morais, diretora de Marketing do Giraffas.

A promoção do sanduíche grátis é válida apenas nas lojas físicas.

O dia das girafas foi instituída pela Giraffe Conservation Foundation (GCF), a data tem como objetivo angariar fundos para a proteção destes animais.



hambúrguer (foto: Divulgação)