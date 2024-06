Estelionatários que lucraram R$ 2,5 milhões em golpes são presos

Nessa semana, cinco pessoas suspeitas de integrarem um grupo criminoso que praticava crimes de estelionato, apropriação indébita e associação criminosa na Cidade do Automóvel foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A operação chamada “Conexão Babilônia”, realizada pela 8ª Delegacia de Polícia, contou com o apoio operacional das polícias civis do Piauí e de Goiás. A investigação foi iniciada após os criminosos encerrarem as atividades da loja em que aplicavam os golpes e sumirem com diversos veículos dos clientes. Com cerca de setenta ocorrências registradas, a PCDF calculou o prejuízo das vítimas em mais de R$ 2,5 milhões.

Segundo a Polícia, o grupo era composto por quatro homens e uma mulher, que atuavam principalmente na Cidade do Automóvel e em Santa Maria. Todos foram presos preventivamente. A PCDF informou que as investigações revelaram que os suspeitos utilizavam uma loja de revenda de veículos para enganar as vítimas e obter vantagens ilícitas. Três dos homens já possuíam antecedentes criminais: um por Maria da Penha e porte de arma de fogo, outro por furto, e o terceiro também por porte de arma de fogo.

"Diversas ocorrências de estelionato e apropriação indébita foram registradas na 8ª DP, todas envolvendo a mesma loja, que encerrou suas atividades em 13 de maio, deixando os clientes sem explicações. As vítimas eram enganadas de várias maneiras: algumas deixavam seus veículos na loja para serem vendidos, mas não recebiam o valor devido e encontravam a loja fechada; outras deixavam veículos ainda alienados, recebendo a promessa de quitação do financiamento, o que não ocorria, resultando em dívida e perda do veículo; por fim, havia consumidores que compravam veículos na loja, mas não conseguiam transferir a propriedade devido a alienações fiduciárias não resolvidas", explicou o delegado Rodrigo Carbone.

O casal foi localizado no estado do Piauí, onde um dos veículos mencionados nas ocorrências foi encontrado. Outro envolvido foi detido em Goiás, em posse de um Chevrolet Onix de uma das vítimas. Os outros dois acusados foram localizados e presos no Distrito Federal. As prisões ocorreram ao longo dessa semana, entre os Estados do Piauí, Goiás e Brasília. A PCDF informou que as investigações continuam, para que os demais veículos sejam localizados.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão, resultando na recuperação de quatro veículos (VW Up, VW Nivus, Fiat Mobi e Fiat Idea), cinco aparelhos celulares e um notebook. Além disso, a PCDF obteve ordem judicial para a indisponibilidade dos bens e o bloqueio das contas bancárias dos investigados, somando R$ 2,5 milhões, valor que ainda será disponibilizado para o ressarcimento das vítimas.

Os suspeitos encontram-se presos à disposição da justiça e responderão pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, falsificação de documento e associação criminosa, com penas que podem chegar a 18 anos de reclusão.