Ibaneis autoriza início das obras da Rota de Fuga da Cidade do Automóvel

Com a presença do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras da Rota de Fuga da Cidade do Automóvel, na manhã deste sábado (8/6). A finalidade é interligar a região à Asa Norte, sem a necessidade de passar pela Via Estrutural.

Trata-se da duplicação de 2 km da Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem (EPAA), na DF-010, localizada próximo ao Instituto Federal de Brasília (IFB), na Estrutural. Além disso, a iniciativa prevê a implantação de pista dupla, de 5 km, em um trecho do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA).

A empresa Costa Brava Projetos e Construções Ltda. foi escolhida para realizar a obra, que custará mais de R$ 28 milhões. "Estamos fazendo muito pela Estrutural. Temos um projeto maravilhoso avançando, e que ninguém achava que daria certo, referente à urbanização da região de Santa Luzia, habitada por tantas pessoas", disse Ibaneis, destacando mais uma iniciativa em andamento na localidade.

Fauzi Nacfur, presidente do DER-DF, explicou que a ligação Norte-Oeste, que será implementada, tornará prático o deslocamento da Cidade do Automóvel para outras regiões administrativas do DF. Ele também lembrou que, em dezembro, a Via Estrutural teve seu pavimento restaurado para uma estrutura de concreto e rapidamente foi liberado para a população.

"Além disso, cuidamos da inclusão de 19 baias de ônibus dentro dessa via, das descidas d'água, do gramado... Enfim, estamos embelezando toda a Estrutural", celebrou.



Durante a manhã, o governador ainda inaugurou a usina pública de energia solar fotovoltaica, em comemoração da Semana do Meio Ambiente, no Parque Ecológico de Águas Claras, e o complexo esportivo do Parque da Metropolitana, no Núcleo Bandeirante.