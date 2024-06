Criança de 7 anos morre após sofrer parada cardíaca em Água Quente

Equipe atendeu a ocorrência com duas viaturas e suporte aéreo - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Um menino de 7 anos de idade faleceu nesta quarta-feira (19/6), no Setor Habitacional Água Quente, após sofrer uma parada cardíaca. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a criança e realizou reanimação cardiopulmonar (RCP), mas o óbito foi declarado ainda no local.

A equipe que foi ao Condomínio Guarapari, próximo a Santo Antônio do Descoberto-GO, revelou ter encontrado o menino sem batimentos cardíacos. Um grupo de médicos do CBMDF também foi levado ao local por uma aeronave de resgate. Os bombeiros seguiram o protocolo de reanimação enquanto esperavam o suporte aéreo, mas após 40 minutos de RCP o garoto não demonstrou reação e teve sua morte declarada.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada para o local. Ainda não há informações sobre o que levou a criança a sofrer a parada cardiorrespiratória.

*Com informações do CBMDF