Secretaria de Cultura anuncia Circuito de Festejos Juninos do DF e Ride

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF anuncia início do Circuito de Festejos Juninos 2024 - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A competição já começou! A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) anunciou nesta quarta-feira (19/6), no Teatro Plínio Marcos, o início do Circuito de Festejos Juninos do DF e Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride) 2024. "Com muita alegria digo que está aberto o circuito", declarou o Secretário de Cultura, Cláudio Abrantes.

A cerimônia de abertura também contou com a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão, que destacou a importância dos festejos juninos na cidade. “Parabenizo todo esse pessoal que deixa Brasília mais colorida. As pessoas conseguem fazer mudanças no país por meio de uma cultura do bem, e não de uma cultura desordenada. As festas juninas nos remetem a esse exemplo do bem”, afirma.

Segundo Abrantes, trata-se de um orçamento recorde para esta edição do circuito. O investimento totaliza um valor de R$ 7 milhões. O evento será realizado por meio de termo de colaboração entre a Organização da Sociedade Civil (OSC) vencedora do chamamento público, Instituto Acolher e a Secec-DF.

Os festejos deste ano incluem a realização de três festivais: o 24º Circuito de Quadrilhas Juninas, o 9º Festival Gonzagão e o 2º Festival Candangão, que acontecem entre 21 de junho e 28 de julho. Cada um deles prevê a realização de quatro etapas, com duração de três dias cada e totalizando 36 eventos de apresentações de quadrilhas juninas e atrações artísticas que se apresentarão até o fim de julho.

O circuito contará com 55 quadrilhas, todas vinculadas à Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Linqdfe), à União Junina DFE e à Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequajudfe), entidades representativas do movimento junino no DF.

Confira abaixo a programação completa com as etapas, as Regiões Administrativas e os locais de realização do circuito.

ETAPA I

21/06 – 19h - Ceilândia – (Etapa 1 Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), na Praça do Trabalhador.

21/06 – 19h – Cruzeiro (Etapa 1 – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento do ginásio.

21/06 – 19h – Recanto das Emas (Etapa 1 – Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no Quadradão, próximo ao Campo Sintético do Skate Parque.

22/06 – 19h - Ceilândia – (Etapa 1 Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), na Praça do Trabalhador.

22/06 – 19h – Cruzeiro (Etapa 1 – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento do ginásio.

22/06 – 19h – Recanto das Emas (Etapa 1 – Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no Quadradão, próximo ao Campo Sintético do Skate Parque.

23/06 – 19h - Ceilândia – (Etapa 1 Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), na Praça do Trabalhador.

23/06 – 19h – Cruzeiro (Etapa 1 – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento do ginásio.

23/06 – 19h – Recanto das Emas (Etapa 1 – Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no Quadradão, próximo ao Campo Sintético do Skate Parque.





ETAPA II

28/06 – 19h – Planaltina (Etapa 2 – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento da administração regional.

28/06 – 19h – Gama (Etapa 2 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento do Estádio Bezerrão.

29/06 – 19h – Planaltina (Etapa 2 – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento da administração regional.

29/06 – 19h – Gama (Etapa 2 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento do Estádio Bezerrão.

30/06 – 19h – Planaltina (Etapa 2 – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento da administração regional.

30/06 – 19h – Gama (Etapa 2 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento do Estádio Bezerrão.

05/07 – 19h – Sobradinho (Etapa 2 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.

06/07 – 19h – Sobradinho (Etapa 2 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.

08/07 – 19h – Sobradinho (Etapa 2 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.





ETAPA III

05/07 – 19h São Sebastião (Etapa 3 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento do Parque de Exposição de São Sebastião.

06/07 – 19h São Sebastião (Etapa 3 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento do Parque de Exposição de São Sebastião.

08/07 – 19h São Sebastião (Etapa 3 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento do Parque de Exposição de São Sebastião.

12/07 – 19h – Paranoá (Etapa 3 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento da administração regional, na Praça Central.

13/07 – 19h – Paranoá (Etapa 3 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento da administração regional, na Praça Central.

14/07 – 19h – Paranoá (Etapa 3 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento da administração regional, na Praça Central.

19/07 – Samambaia – (Etapa 3 - – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento da Castelo Forte.

20/07 – Samambaia – (Etapa 3 - – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento da Castelo Forte.

21/07 – Samambaia – (Etapa 3 - – Candangão Junino – FEQUAJU), no estacionamento da Castelo Forte.

ETAPA IV

12/07 – Samambaia – (Etapa 4 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento da Castelo Forte.

13/07 – Samambaia – (Etapa 4 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento da Castelo Forte.

14/07 – Samambaia – (Etapa 4 - Gonzagão – UNIÃO JUNINA), no estacionamento da Castelo Forte.

19/07 – Taguatinga (Etapa 4 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento do Estádio Serejão.

20/07 – Taguatinga (Etapa 4 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento do Estádio Serejão.

21/07 – Taguatinga (Etapa 4 - Circuito de Quadrilhas Juninas – LINQDFE), no estacionamento do Estádio Serejão.

26/07 – Ceilândia (Etapa 4 - Candangão Junino – FEQUAJU), na Praça do Trabalhador.

27/07 – Ceilândia (Etapa 4 - Candangão Junino – FEQUAJU), na Praça do Trabalhador.

28/07 – Ceilândia (Etapa 4 - Candangão Junino – FEQUAJU), na Praça do Trabalhador.