Aberto circuito de celebrações e concursos de grupos juninos do DF e Ride

Várias quadrilhas se apresentaram no lançamento do Circuito Junino-2024 - (crédito: Fotos: Davi Cruz/CB/DA Press)

Foi dada a largada para os festejos e disputas entre quadrilhas juninas do Distrito Federal e do Entorno. Nesta sexta-feira (21/6), as três agremiações que reúnem tradicionais grupos de dança de são-joão começarão a realizar apresentações paralelas, que irão até 28 de julho, em diferentes regiões administrativas (RAs). Nessa data, serão anunciados os vencedores da festança, dividida em quatro etapas, e se chamará: Circuito de Festejos Juninos do DF e Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) — confirma programação clicando neste link.

Os eventos, este ano, ocorrerão em diferentes festivais. O mais antigo deles, que se repete pela 24ª vez, é o Circuito de Quadrilhas Juninas , organizado pela Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Linq-DFE). Outro será o 9º Festival Gonzagão, da União Junina-DFE do Distrito Federal e Entorno (União Junina-DFE). E, ainda, o 2º Festival Candangão, da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju-DFE)

Para a realização das etapas — entre sextas-feiras e domingos, quando várias grupos se apresentarão, diariamente, num total de 36 eventos —, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF investiu R$ 7 milhões. Os recursos também servirão para shows paralelos de outras atrações artísticas que animarão o público do DF, entre uma dança e outra.

O presidente da Fequaju-DFE, Robson Vilela, mais conhecido como "Fusca", disse que as expectativas são as melhores possíveis. "Os grupos estão se preparando desde janeiro. São trabalhos lindíssimos, desde a temática (escolhida), passando pelos ensaios e outros preparativos, como shows pirotécnicos enormes e muito mais surpresas que vem por aí", contou.

Concurso

O Circuito de Festejos Juninos do DF e Ride terá a participação de 55 grupos que serão avaliados por cinco jurados em diferentes quesitos: coreografia, marcação (orientação de passos de dança dada pelo líder do grupo), animação, trajes típicos e casal de noivos. As três quadrilhas, de cada liga, que obtiverem as maiores pontuações receberão troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Nesta quarta-feira (19/6), durante o lançamento da competição — no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano —, a vice-governadora do DF, Celina Leão, enalteceu a importância das celebrações juninas. "Parabenizo todo esse pessoal que deixa Brasília mais colorida. As pessoas conseguem fazer mudanças no país através da cultura do bem, e não é uma cultura desordenada. As festas juninas nos remetem a esse exemplo do bem", considerou.

Expectativas

O presidente da União Junina-DFE, Joanivaldo Pereira, lembrou a dedicação dos participantes para preparar as quadrilhas. Disse que mal realizaram as do ano passado e deram início aos ensaios e outras providências para as de 2024. "Não termina, não para. Quando finalizamos um trabalho, iniciamos outro, em sequência. E não existe parada de descanso", assegurou.

Enquanto grupos juninos se apresentavam na abertura, no teatro, Pereira deu outra certeza: o público pode esperar o melhor das quadrilhas. "Nossos grupos estão maravilhosos e todos realizaram uma produção lindíssima. Podem estar seguros de que vocês vão ter um espetáculo muito bonito", disse.

Márcio Nunes, presidente da Linq-DFE, não escondeu sua expectativa para o são-joão deste ano. "Acredito que será um belíssimo são-joão. Quadrilha junina traz alegria, amor, paixão, e a dança resgata as tradições culturais do nosso país", comentou.

"Quem ainda não foi (ao circuito de quadrilhas do DF e da Ride), em outros anos, deve ir neste. As quadrilhas estão todas muito bonitas, preparadas com temas que retratam o Nordeste e o nosso país. Está tudo muito bonito", disse Nunes, convidando os brasilienses para a festa das ligas.