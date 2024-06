"Nenhuma hipótese descartada", diz delegado sobre tentativa de sequestro

A Polícia Civil (PCDF) colhe elementos de provas para confirmar ou descartar a tentativa de sequestro ocorrida contra um menino de 12 anos, no Noroeste. Ao Correio, o delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), Érito Pereira, diz não descartar nenhuma linha de investigação e que o fato, a depender dos elementos probatórios, pode ser uma tentativa de roubo ou furto.



O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (19/6) e o relato da mãe da criança chegou a circular nas redes sociais. Segundo a mulher, o filho chegou em casa chorando e ofegante, afirmando que uma mulher, de cerca de 1,60 m de altura, havia tentado sequestrá-lo.

O garoto disse, ainda, que percebeu um veículo com farois apagados seguindo-o lentamente. O carro, um VW/Gol de cor prata, continha dois homens. Desconfiado, acelerou os passos em direção à SQNW 108, quando uma mulher, que estava escondida atrás de um morro de grama, apareceu e o agarrou pelo braço, tentando colocá-lo sob controle com um pano de cheiro forte.

Para tentar se desvencilhar e fugir para casa, o menino deu um soco na mulher, que caiu no chão. Ao olhar para trás, viu um dos homens do carro indo em direção a ela, que usava um moletom com capuz e um lenço cobrindo o rosto, deixando apenas os olhos visíveis. O garoto não conseguiu descrever os homens do carro.

A polícia tenta saber qual é a relação entre a mulher e os dois homens do carro. Na tarde desta quinta-feira (20/6), os agentes estiveram no local apontado como sendo o dos fatos em busca de câmeras de segurança. “Há muitos moradores de rua, que também não podemos descartar a hipótese de que a mulher suspeita seja uma. Vamos aguardar as filmagens para entender como ocorreu essa dinâmica”, finalizou.