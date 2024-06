Acidentes deixam ao menos uma pessoa morta e duas feridas no DF

Na madrugada desta sexta-feira (21/6), um pedestre foi atropelado por uma moto no Cruzeiro. O acidente ocorreu no final da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), sentido Taguatinga, próximo a Área Octogonal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três viaturas no resgate e, quando chegou ao local da ocorrência, o pedestre, de 19 anos, estava caído na rodovia.

Segundo a corporação, o jovem foi atropelado por uma Honda CG Titan, de cor vermelha, apresentou escoriações pelo corpo, além de queixar-se de dores na perna direita. Ele foi transportado, consciente e orientado, para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). O motociclista também foi atendido e transportado para o mesmo hospital, visto que apresentava pequenos ferimentos pelo corpo e suspeita de luxação no ombro esquerdo.







Óbito

Um acidente na área conhecida como Café sem Troco, próximo ao balão de acesso ao Núcleo Rural Tabatinga, no Paranoá, resultou na morte de um homem, de 67 anos. Ele pilotava uma motocicleta Yamaha Lander, de cor azul. Quando o socorro chegou já estava sem sinais vitais, conforme informações do CBMDF. A ocorrência se deu na noite de quinta-feira (20).

Segundo os bombeiros, idoso foi a óbito após cair de sua moto (foto: Reprodução/CBMDF)