Homem condenado por estupro de vulnerável é preso na Candangolândia

Na última quarta-feira (19/6), policiais militares do grupo tático do 25º Batalhão (Gtop 45) prenderam um homem que estava foragido por estupro de vulnerável, cujo mandado de prisão estava em aberto e fora emitido em junho deste ano. A prisão ocorreu na Candangolândia e ele foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia.

Somente neste mês, o Correio noticiou três casos de estupro de vulnerável no Distrito Federal. Na última segunda (17), foi preso um homem, de 40 anos, acusado de estuprar a enteada, 13, desde 2017. Na época, a vítima tinha 6 anos. O crime só foi descoberto depois que a adolescente contou sobre os abusos à mãe, no fim de abril. O acusado cometia os abusos no período em que a então companheira saía para trabalhar à noite.

No dia 14, um empresário, 61, foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de adolescentes, durante a Operação Predador, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O acusado aliciou e abusou de dezenas de meninas, a maioria com 12 e 13 anos. O autor as pagava pela prática de sexo, chegando a dar R$ 1 mil para garotas virgens.

Na tarde do dia 10, um homem, 38, foi preso, no Paranoá, por abusar de uma menina de 10 anos, mãe da então namorada do acusado. Ele chegou a mandar mensagens com declarações de amor para a criança e, em uma dessas, dizia que faria o sacrifício de se casar com a mãe para ficar próximo à filha dela.

572 casos em 2023

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), em 2022, das 628 vítimas de estupro de vulnerável, 77,9% eram menores de 14 anos; enquanto que, em 2023, das 711 vítimas vulneráveis, 80,5% tinham menos de 14 anos. A pasta ainda destaca que esses crimes ocorrem majoritariamente no interior de residências e em ambientes familiares.

Previsto no artigo 217 — A, do Código Penal, o estupro de vulnerável tipifica qualquer pessoa que mantenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de 14 anos e com indivíduos que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato; ou que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência.