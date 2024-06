Mega-Sena acumula para R$ 86 milhões após não ter vencedores

Quem tiver interesse em participar do próximo concurso deve fazer sua aposta até as 19h de sábado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O sorteio de número 2739 da Mega-Sena foi realizado nessa quinta-feira (20/6). Nenhum dos jogadores conseguiu levar os R$ 60 milhões do prêmio por não acertar todas as seis dezenas premiadas — que foram 19, 25, 37, 45, 47 e 53. A próxima edição será neste sábado (22/6), com o valor agora acumulado para R$ 86 milhões. Mesmo sem ninguém levar a maior quantia, 79 das apostas conseguiram acertar cinco números, faturando R$40.920,93 cada.

Quem tiver interesse em participar do próximo concurso deve fazer sua aposta até as 19h de sábado. Ela pode ser feita em qualquer lotérica do Brasil ou no site da Caixa Econômica Federal. Para jogar é necessário ter 18 anos ou mais.

Saiba como jogar

Para levar o prêmio total, os 6 números escolhidos precisam ser sorteados. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.