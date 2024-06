Festival de Cultura Popular do Gama entra em clima de festa junina

Dança do Bumba meu Boi Encanto de Itapoã - (crédito: Reprodução/Festival de Cultura Popular do Gama)

O Festival de Cultura Popular do Gama começou nesta quinta-feira (20/6) no Espaço Voar e seguirá até o dia 30 de junho. O evento é uma realização gratuita do Projeto Gama Cultural junto da Cia. Todos os dias, a programação começará a partir das 19h, com apresentacções musicais de diferentes gêneros.

O criador da iniciativa, Paulim Diolinda, que é bem familiarizado o cenário junino, afirma que o evento busca valorizar a cultura popular. "A cultura popular desempenha um papel fundamental na identidade e na diversidade cultural do Distrito Federal. E o Gama vive isso com muita intensidade", enfatiza ele, em nota.

O Festival Cultural Popular do Gama recebeu diversas inscrições anualmente de artistas que desejam se apresentar. Teatro de bonecos, forró, maracatu, bumba-meu boi, cordel, capoeira e quadrilha junina são as atrações confirmadas.