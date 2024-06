Começa nesta sexta (21/06) o 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno

Foi dada a largada para um dos espetáculos mais aguardados da capital. Nesta sexta-feira (21/6), começa o 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, na Praça do Trabalhador, em Ceilândia. Esta 1ª etapa do circuito segue até 22 e 23 de junho com direito a muito forró e comidas típicas.

O evento é organizado pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQ-DFE), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), e promete ao público espetáculos aprimorados pelos artistas da cultura popular.



Nesta noite, se apresentam as juninas: Tico Tico no Fubá; Espalha Brasa; Chinelo de Couro; Matingueiros do Sertão; Vai Mas Não Vai; Bamboleá; e os Os Caboclos do Sertão. Cada apresentação é uma explosão de cores, música e coreografias cuidadosamente ensaiadas, refletindo a riqueza da cultura nordestina.



Programação

Sábado, 22 de Junho de 2024



18h00 - Rasga o Fole

18h45 - Amor Junino



19h30 - Mala Véia



20h15 - Arraiá dos Matutos



21h15 - Arroxa o Nó



22h00 - Caipirada



22h45 - Xamegar



23h30 - Coisas da Roça







Domingo, 23 de Junho de 2024

18h00 - Fornalha



18h45 - Eita Bagaceira



19h30 - Pinga em Mim



20h15 - Formiga da Roça



21h15 - Xique Xique



22h00 - Xem Nhem Nhem



22h45 - Ribuliço