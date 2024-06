Diretora de Redação do Correio recebe título de Cidadã Honorária da CLDF

Em solenidade promovida na noite desta quarta-feira (19/6) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a diretora de Redação do Correio Braziliense, a jornalista Ana Dubeux, recebeu o título de Cidadã Honorária de Brasília. O mérito é uma homenagem em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à cidade.

A cerimônia reuniu autoridades públicas, jornalistas e outros presentes. A autora da homenagem foi a deputada Paula Belmonte (Cidadania).

Leia também: Seduh destaca aval do Iphan para o projeto do PPCUB

Em poucas palavras e emocionada, Dubeux dedicou o título a todos os profissionais da imprensa, às mulheres brasilienses e a família. “Essa é uma homenagem para todos os colegas da redação, uma homenagem para a cidade e mulheres jornalistas.”









Homenagens

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, celebrou a trajetória de Dubeux no ramo do jornalismo e elogiou a garra e a competência na profissão. “Ela veio jovem para Brasília. Ana foi valorizadora, que começou a carreira como repórter. Hoje, ela é a diretora redação e a única mulher dos Diários Associados (no cargo). Para mim, ela é uma pessoa querida, uma profissional espetacular e se tornou um ícone no DF. Essa, com certeza, é uma homenagem mais que merecida e veio no momento certo”, destacou.

A presidente da Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AmaBrasília), Cosete Ramos, se orgulha de ver mais uma mulher recebendo a homenagem. “Esse título é a cara da Ana Dubeux, porque ela tem paixão por essa cidade. Ela dedicou a vida inteira a trabalhar pela capital. Ela retrata por meio do seu trabalho no Correio Braziliense os problemas e os sonhos da nossa cidade”, diz.

Outro presente na cerimônia foi José Roberto Arruda, ex-governador do DF. “Tem uma passagem na minha vida, em que eu saí da Secretaria de Obras e não sabia se seria candidato ao Senado. Na época, a Ana fez uma entrevista de primeira página comigo, exclusiva, dizendo que eu seria candidato. Foi quando eu me declarei logo depois. A minha trajetória se assemelha a da Ana. Tenho muito respeito por ela e pelo trabalho que ela faz”, declarou.

O empresário Paulo Octávio cita a homenageada como uma das pessoas mais transparentes e apaixonadas por Brasília. “Uma pessoa que dedicou sua vida à cidade e a fazer um jornalismo responsável e com ética. Um jornalismo diferenciado que faz com que o Correio Braziliense seja uma marca da cidade e um meio de comunicação respeitado há 64 anos”, diz. “O trabalho da Ana diariamente falando das coisas de Brasília, conceituando a sociedade e participando ativamente de todos os momentos importantes políticos, econômicos e sociais”, conclui.

Histórico



Natural de Recife (PE), Ana Dubeux veio para Brasília em 1987. No Correio Braziliense, atuou como repórter, subeditora, editora-executiva, chefe de reportagem e colunista. Conquistou o Prêmio Ayrton Senna, Categoria Especial: Destaque Editor, em 2006; o Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Primeira Página: 2005, 2011 e 2012; o Prêmio CNT de Jornalismo de 2012 — com a série de reportagens Órfãos do Asfalto; o Troféu Mulher Imprensa na categoria Editora (2005/2006); e o Troféu Mulher Imprensa na categoria Diretora de Redação/Editora (2013). Em 2010, tornou-se a primeira mulher a integrar o Condomínio dos Diários Associados.

A pernambucana vive em Brasília há mais de 35 anos, cidade onde fez a carreira no Jornalismo e teve os filhos, Gabriel e Helena, e a neta, Liz.