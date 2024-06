Membros da torcida do Vasco são presos por tentar matar rivais do Brasiliense

Cinco membros da torcida organizada Força Jovem Vasco foram presos por esfaquear e atropelar dois membros do grupo rival, a Facção Brasiliense, informou a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). O caso, tratado como tentativa de homicídio, ocorreu em 22 de abril e as vítimas, identificadas como Luís Gustavo e Leonardo Ribeiro, ficaram gravemente feridas. em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com o delegado à frente do caso, Vinícius Máximo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Delegacia de Águas Lindas, os dois jovens membros da Facção Brasiliense foram espancados e esfaqueados. Uma das vítimas, segundo ele, chegou a ser atropelada pelos criminosos, que tentavam fugir do local do crime. “As vítimas eram integrantes da torcida organizada do Brasiliense, sendo que tinham rivalidades com integrantes da torcida organizada do Vasco e, por isso, foram atacados por eles”, ressaltou o delegado Vinícius Máximo.

À época, os jovens foram socorridos e levados ao hospital, onde ficaram internados em estado grave. Horas após a tentativa de homicídio, a PMGO conseguiu prender três rapazes que participaram do crime, sendo eles Felipe Davi, Gustavo Gomes e Igor Victor. No carro em que estavam foi encontrado um celular da vítima Luís Gustavo e também as camisas da organizada do Brasiliense.

“As investigações continuaram a fim de identificar os demais indivíduos que participaram do crime, pelo que, após um minucioso trabalho investigativo, todos eles foram identificados. Como se evadiram, foram representados por suas prisões”, acrescentou o delegado. Quatro acusados estão foragidos.