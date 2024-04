Torcedores presos por tentar matar rivais do Brasiliense alegam vingança

Os integrantes da torcida organizada Força Jovem Vasco (FJV) presos por tentar matar dois membros da torcida rival Facção Brasiliense confessaram o crime e alegaram que o ato seria uma forma de vingança, pois, segundo eles, dias antes, os jovens teriam agredido outros uniformizados da FJV.

Gustavo Gomes Portela, Igor Vitor Correia Avelar e Felipe Davi do Nascimento Fontes foram presos na noite dessa segunda-feira (22/4) pelas Polícias Militares do Estado de Goiás e do DF. Os três são acusados de atropelar e espancar os jovens Luis Gustavo Pires Mota e Leonardo Ribeiro de Oliveira, membros da Facção Brasiliense.

As vítimas tomavam refrigerante em frente a uma distribuidora e vestiam camisetas da organizada, quando foram surpreendidos por membros rivais. O trio chegou ao local em um Renegade branco, um Siena vermelho e uma moto amarela, e atropelaram as vítimas. Mesmo caídos e feridos ao chão, o grupo desembarcou dos veículos, tomou as camisetas dos jovens e os agrediram com capacetes e barras de ferro.

Prisão

Durante a agressão, os criminosos perderam a chave de um dos carros e fugiram no Renegade e na motocicleta. “Como o Siena ficou no local, conseguimos identificar o proprietário e os policiais militares foram encontrados e presos”, afirmou o delegado Vinícius Máximo.

As equipes da PM de Goiás e do DF localizaram o trio minutos depois e apreenderam uma faca, dois veículos, um bastão de madeira, um soco inglês, além das camisetas roubadas. Em depoimento informal, eles disseram ter cometido o crime alegando que, em data anterior, as vítimas teriam agredido fisicamente integrantes da torcida organizada do Vasco, além de familiares de um dos autores.

Luis e Leonardo foram encontrados com marcas de perfurações no corpo e diversos hematomas. Eles foram levados ao Hospital Bom Jesus e estão em estado grave.