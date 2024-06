TJDFT entrega 40 computadores ao Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro

A Justiça do Distrito Federal realizou a doação de 40 computadores e outros dispositivos tecnológicos para o Museu Aeroespacial (Musal), do Rio de Janeiro. A entrega faz parte da política de promoção do uso sustentável dos recursos públicos do tribunal, com aval da Presidência do desembargador Waldir Leôncio Júnior.



O Musal é considerado o maior museu de aviões da América Latina e precisava de máquinas para realizar suas atividades. Os computadores doados permitirão aumentar a interatividade nas salas expositivas e de atividades, especialmente nas áreas educativas, voltadas para crianças e adolescentes.

Os novos dispositivos serão usados também pelos colaboradores do museu, o que proporcionará melhores condições de trabalho e eficiência nas operações administrativas. A atualização é essencial para o aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Musal a seus visitantes.



Os equipamentos proporcionarão uma experiência envolvente e permitirão que os jovens visitantes acessem conteúdos educativos, de forma mais intuitiva e divertida. A população, em geral, também será beneficiada, com ferramentas e informações acessíveis e atraentes.