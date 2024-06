Começa circuito de quadrilhas da FequajuDFE

Primeira etapa ocorre no Ginásio do Cruzeiro - (crédito: Mariana Saraiva/CB/DA Press)

Em ritmo animado e com talento e dedicação de sobra, começou nesta sexta-feira (21/6) a 1ª etapa do circuito de quadrilhas juninas da Federação das Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (FequajuDFE). O evento começou às 19h, no estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, e segue nos dias 22 e 23 de junho com muita dança, forró e comidas típicas.

O presidente da FequajuDFE, Fusca, espera que cerca de 6 mil pessoas passem pelo local nas três noites de festividade. Ele celebra que depois de muitos anos o movimento junino de Brasilia vem sendo reconhecido. “Muitas famílias vêm assistir a esse espetáculo maravilhoso que a gente prepara desde janeiro e esperamos que as pessoas relembrem suas vertentes antigas”, conta.

Com arquibancadas lotadas, o público estava alegre e vibrante para assistir as atrações. A dançarina da Vira e Mexe Dalilian Mota conta que o tema da apresentação é “Entre o bem e o mal”. “Dá muito nervosismo, é algo que dá muito trabalho, mas no fim é sempre gratificante”, relata.

Samuel Soares é o noivo da Triscou Queimou e conta que o maior objetivo é proporcionar diversão. “O mais importante é as pessoas aproveitarem a noite. E o nosso tema é 'o amor junino nunca morre', que conta sobre as tradições juninas”, diz.

Thal Matos, músico do grupo Triscou Queimou, conta que depois de tantos preparativos as expectativas são as melhores. “Não só o grupo musical, como a quadrilha junina, esperamos fazer uma boa apresentação nesta primeira etapa”, comenta animado.

A segunda etapa será em Planaltina, nos dias 28, 29 e 30 de junho; a terceira em Samambaia, nos dias 19, 20 e 21 de julho; a quarta e última será em Ceilândia, nos dias 27 e 28 de julho.

Nos três dias de evento, se apresentam 15 quadrilhas juninas. Nesta noite, dançaram apenas os grupos Vira e Mexe e Triscou Queimou.

Programação de apresentações da primeira etapa:

Sábado (22/6)

20h - Filhos do Sertão

20h45 - Pula Fogueira

21h30 - Flor de Mamulengo

22h30 - SI Bobiá a Gente Pimba

23h15 - Êta Lasqueira

00h00- Saca Rolha

Domingo (23/6)

18h - Sanfona Lascada

18h30 - Elite do Cerrado

19h30 - Segue o Fogo

20h15 - Sabugo de Milho

21h15 - Paixão Cangaço

22h00 - Aquarela Nordestina

22h45 - Oxente Vix