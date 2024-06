PF prende pedófilo que armanezava pornografia infantil no celular

Policiais federais prenderam, na tarde desta sexta-feira (21/6), um homem que armazenava e compartilhava imagens de abuso sexual infantil nas redes sociais e aplicativos de mensagem.

De acordo com a PF, o homem é morador de Samambaia. As investigações constataram que o acusado armazenava o conteúdo ilegal havia mais de 5 anos. O aparelho celular dele foi apreendido, repleto de vídeos e fotos com pornografia infantil.

O pedófilo foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A operação foi batizada de “Ártemis XVII”.

Ártemis é a deusa grega da caça.