Com apenas 200 metros de distância, dois acidentes interditam parte da EPNB

O Up prata foi um dos carros envolvidos no acidente - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), deixou dois veículos capotados. A ocorrência mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

O caso ocorreu na manhã deste sábado (22/6), por volta de 8h. De acordo com a corporação, os socorristas chegaram no local e encontraram dois carros capotados. O primeiro envolveu um Volkswagen Up branco e um Ford KA branco. O automóvel da montadora alemã foi localizado do lado de fora da pista, apoiando em uma árvore.

O carro capotado era conduzido por um homem de 44 anos. O motorista apresentava esquecimento e não se lembrava do ocorrido, sendo transportado consciente e desorientado ao Hospital de Base (HBDF). Já o condutor do Ford KA, um homem de 37 anos, não se feriu.

Em poucos metros de distância, outro acidente



O outro acidente ocorreu quase simultaneamente, cerca de 200 metros à frente, envolvendo um Renault Sandero cinza, conduzido por um homem de 27 anos, que colidiu com um Volkswagen T-Cross prata, dirigido por um homem de 50 anos.

Com o impacto da batida, o Sandero capotou e parou no acostamento da via. Os dois motoristas foram atendidos e avaliados pelas equipes de socorristas, mas não necessitou de transporte para hospital.

O Sandero, conduzido por um homem de 27 anos, capotou e parou no acostamento da via (foto: CBMDF/Divulgação)

Durante o atendimento, somente uma faixa de rolamento da via ficou liberada para o tráfego de veículos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) ficaram responsáveis pelo local.