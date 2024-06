Princípio de incêndio atinge primeiro andar de prédio no Guará II

Um princípio de incêndio atingiu o primeiro andar de um apartamento na rua 11 da QE 40, Pólo de Modas, no Guará II, na noite desta sexta-feira (21/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo foi extinto pelos próprios moradores do espaço, com a ajuda dos vizinhos. Eles usaram extintores de incêndio disponíveis na edificação.

Segundo o CBMDF, ao chegar no local, os bombeiros encontraram os moradores do lado de fora do apartamento. As equipes de socorro fizeram o trabalho de gerenciamento de riscos e identificaram o vazamento de um botijão de gás, que logo foi retirado para uma área aberta, na parte externa do prédio.



As equipes de salvamento, também, fizeram uma busca de possíveis vítimas. No entanto, ninguém ficou ferido. Depois da avaliação, os moradores foram liberados e retornaram para seus respectivos apartamentos. Não há nenhuma informação ou detalhes sobre as causas do incêndio. A cena ficou sob cuidados da Perícia.