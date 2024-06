Carro capota próximo ao Catetinho e deixa duas pessoas feridas

No último sábado, um carro capotou e deixou duas pessoas feridas, na DF-065, via de ligação do Balão do Periquito à BR-040, sentido EPIA Sul e próximo ao Catetinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ficou responsável pela ocorrência, empenhando quatro viaturas.

Segundo a corporação, o condutor, de 37 anos, perdeu o controle da direção e o veículo, um Fiat Palio, capotou. Ele teve algumas escoriações, porém optou por não ir ao hospital. Um passageiro dos passageiros, de 35 anos, foi atendido com escoriações diversas e letargia; o outro, de 28 anos, apresentou ferimentos superficiais e suspeita de fratura no braço direito. Ambos foram transportados ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB), conscientes, orientados e estáveis.

Uma das faixas precisou ser fechada para o atendimento, porém o trânsito não sofreu grandes impactos, em decorrência do horário.