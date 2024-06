Sorteio do Nota Legal desta quinta-feira (27/6) terá prêmios de até R$ 500 mil

O primeiro sorteio de 2024 do Nota Legal vai acontecer nesta quinta-feira (27/6). Um total de R$ 3 milhões serão divididos entre 12,6 mil prêmios, que variam entre R$100 e R$500 mil. O evento será transmitido pelo canal da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) no YouTube a partir das 15h. Para participar da disputa, é necessário estar cadastrado no programa, não estar inadimplente com a Receita do Distrito Federal e possuir ao menos um cupom fiscal emitido entre maio e outubro de 2023.

Serão distribuídos um prêmio de R$ 500 mil, dois prêmios de R$200 mil, três prêmios de R$100 mil, quatro prêmios de R$50 mil, 10 prêmios de R$10 mil, 30 prêmios de R$ 5 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil, 500 prêmios de R$ 200 e 12 mil prêmios de R$ 100. Os interessados podem conferir os bilhetes gerados para seu CPF pelo site do Nota Legal, onde também podem fazer o cadastro no programa, atualizar seus dados ou recuperar sua senha.

O sorteio é realizado duas vezes por ano, ao fim de cada semestre. Para a edição que se aproxima foram gerados 61.528.158 bilhetes, número 6,28% maior do que na última vez. São 979 mil contribuintes que estão em condições de participar do concurso, estando cadastrados no programa e adimplentes com o fisco do DF.

*Com informações da Agência Brasília e da Seec-DF