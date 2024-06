Túnel Rei Pelé será interditado de segunda até sexta; veja horários

De segunda (24/6) a sexta-feira (28/6), o Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, ficará temporariamente interditado para asfaltamento, das 23h às 4h. A partir das 4h, o tráfego será liberado.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), o trecho afetado pela obra fica entre a entrada do Túnel e o viaduto da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na DF-085.

Entre segunda e terça-feira, o Túnel Rei Pelé ficará fechado no sentido Plano Piloto e, de quarta a sexta-feira, a interdição ocorrerá no sentido Taguatinga. O controle do tráfego na região será feito pelos agentes de trânsito do DER.

Numa próxima etapa, prevista para depois da aplicação do asfalto, o trecho será sinalizado vertical e horizontalmente.