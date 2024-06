Zoo abre chamamento público para ambulantes de alimentação em festa julina

Nesta segunda-feira (24/6), o Zoológico de Brasília abriu um chamamento público para ambulantes de serviços de alimentação fornecidos por trailer. A iniciativa faz parte dos preparativos para a festa julina do Zoo, que será nos dias 5, 6 e 7 de julho.

Interessados em participar do evento como fornecedores de alimentação deverão entregar a documentação necessária até às 16h do dia 26 de junho. A seleção dos ambulantes será realizada de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Cada credenciado poderá oferecer até duas opções de especialidades, que incluem culinária regional, pastéis, doces da época, churrasquinho e porções, crepes, milho, caldos, sanduíche, hambúrguer e pizza.

Para garantir o credenciamento, os inscritos devem apresentar os seguintes documentos: formulário "requerimento de credenciamento"; cópia do menu, com preços de alimentos e bebidas ofertadas; cópia da identidade (RG ou CNH) e CPF do representante legal da pessoa jurídica a quem ficará vinculado o Termo de Autorização; cópia da prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), quando MEI; cópia do certificado de registro de veículo (CRV); e cópia do comprovante de residência. Além disso, os interessados devem declarar estarem devidamente habilitados para a operação e monitoramento dos equipamentos e comprovar dois anos de domicílio eleitoral no Distrito Federal.

A divulgação dos resultados do chamamento público está prevista para o dia 27 de junho. Os nomes dos selecionados serão publicados no site da Fundação, permitindo que os ambulantes tenham tempo hábil para se prepararem para a festa. Para mais detalhes da seleção, confira o edital completo.



Celebração

A festa julina do Zoológico de Brasília é um evento muito aguardado pela comunidade local, oferecendo uma variedade de atividades culturais e recreativas, além de comidas típicas de São João. A presença de ambulantes de alimentação é fundamental para garantir a diversidade e qualidade gastronômica do evento. Em breve, o Zoológico divulgará a programação completa da aguardada festa julina.

Serviço:

Evento: Festa Julina do Zoológico de Brasília

Festa Julina do Zoológico de Brasília Datas: 5, 6 e 7 de julho de 2024

5, 6 e 7 de julho de 2024 Prazo para entrega de documentos: até 26 de junho de 2024, às 16h

até 26 de junho de 2024, às 16h Divulgação dos selecionados: 27 de junho de 2024, no site da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília