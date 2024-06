Câmeras flagram menino caminhando e polícia descarta tentativa de sequestro

Policiais civis estiveram no local apontado como sendo o do crime em busca de câmeras de segurança - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A hipótese de tentativa de sequestro contra um menino de 12 anos no Noroeste está descartada pela Polícia Civil (PCDF), após os investigadores analisarem imagens de câmeras de segurança.



O caso teria ocorrido na quarta-feira (19/6). No relato contado aos pais, o menino disse ter sido vítima de uma tentativa de sequestro por uma mulher, com cerca de 1,60m de altura, que estava escondida atrás de um morro de grama. Ela teria aparecido e o agarrado pelo braço, tentando colocá-lo sob controle com um pano de cheiro forte.

Ainda aos pais, a criança disse ter visto um carro com dois homens e farois apagados seguindo-o lentamente. Ao Correio, o delegado Érito Pereira, chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), esclareceu que, pelos locais em que o garoto afirmou que passou e pelas imagens das câmeras que flagraram o menino passando, o fato não ocorreu. As filmagens mostram apenas o garoto caminhando.

O delegado confirmou que a tentativa de sequestro está totalmente descartada, mas que finaliza os detalhes da investigação.