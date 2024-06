Encontro promove a improvisação musical na terapia

Duo Má Vontade conduzirá as atividades principais do evento - (crédito: Material cedido ao Correio)

Nos dias 28 e 29 de junho, a Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb) será palco do evento Improvisação como técnica de expressão na clínica: a experiência da música, destinado a profissionais e estudantes de psicanálise. O objetivo do evento é abordar novas formas de terapia por meio da improvisação musical.

Angela Farjardo, musicoterapeuta e ex-presidente da Associação de Musicoterapia do Distrito Federal, conduzirá as atividades ao lado do Duo Má Vontade. Farjardo, com vasta experiência na interseção entre música e terapia, compartilhará suas práticas sobre a eficácia da improvisação na clínica.

A programação inclui uma palestra gratuita nesta sexta-feira, às 20h30, onde a especialista abordará os fundamentos da improvisação como técnica terapêutica. No sábado, às 10h, um ateliê prático oferecerá uma experiência imersiva de improvisação musical. As vagas para o ateliê são limitadas a 20 participantes, com um custo de R$150,00.

Keila Carolina Perim Vale e Carlos Wilson de Andrade, membros da sociedade, também participarão do evento, que conta com o apoio da Associação de Membros do Instituto de Psicanálise Virgínia Leone Bicudo.

Informações

Local: Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb), SHIS QI 9, Bloco E-1, Centro Clínico do Lago Sul

Data: 28 e 29 de junho

Inscrições e informações: (61) 99927-9900.

As inscrições para a palestra são gratuitas, enquanto as do ateliê devem ser feitas antecipadamente devido ao número limitado de vagas.