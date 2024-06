Bicicletas roubadas são recuperadas minutos após furto em Arniqueiras

As bicicletas haviam sido furtadas de uma residência no Setor Habitacional Arniqueiras - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na tarde dessa segunda-feira (24/6), por volta das 18h30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 17º Batalhão (Gtop 37), prendeu dois homens suspeitos de furtar duas bicicletas de uma residência no Setor Habitacional Arniqueiras.

Segundo a PMDF, a equipe recebeu informações a respeito de um furto em uma residência. Segundo o relato da vítima, duas bicicletas foram furtadas. Após coletar as características das bicicletas, a equipe intensificou o patrulhamento e encontrou as bicicletas com dois homens. Eles foram presos por furto e conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia, localizada em Taguatinga Sul.