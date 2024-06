São Sebastião comemora 31 anos nesta terça-feira (25/6)

As olarias instaladas na região onde hoje se encontra São Sebastião ajudaram na construção de Brasília, fornecendo materias de construção para as obras. A cidade de se tornou uma região administrativa em 25 de junho de 1993 e, em razão disso, nesta terça-feira (25/6) a Administração Regional realiza atividades para celebrar os 31 anos de São Sebastião. O evento começa às 8h, com a concentração para o desfile, e termina às 12h, com o corte do bolo.

Na abertura do desfile cívico, por volta das 9h, os pioneiros da cidade irão desfilar e serão homenageados no fim, com a entrega de um certificado. No último fim de semana, a administração também realizou algumas atividades para celebrar o aniversário, como demonstração de lutas, torneio de golzinho, passeio ciclístico, reinauguração da rua do lazer e campeonatos de skate e de basquete.

O administrador regional de São Sebastião, Roberto Medeiros, explica sobre a importância de prestigiar o 31° aniversário da cidade e ressalta a relevância de mantê-la preservada. “É muito importante essa comemoração. Somos uma cidade linda, de um povo acolhedor, que forneceu parte do seu material para a construção de Brasília", afirmou.

“Temos que continuar no trabalho de preservação ambiental e tentar trazer mais políticas públicas na questão ambiental, além de escolas, UBS, creches. Queremos crer que até o próximo aniversário, já teremos mais algumas obras para ver São Sebastião cada vez mais linda”, complementou.

Roberto ressaltou as obras que estão em andamento na cidade, como a Casa da Mulher Brasileira, em fase final de construção; campo sintético; sede da Defensoria Pública, que começa a ser construída ainda este ano; e o Hospital Regional de São Sebastião.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho