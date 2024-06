Inmet emite alerta amarelo para baixa umidade nesta terça-feira (26/6)

Das 11h às 19h desta terça-feira (26/6), tem validade no Distrito Federal o alerta amarelo de risco potencial devido à baixa umidade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Enquanto à noite e na madrugada de hoje, o nível da umidade subiu para 85%, a previsão é de que, no período da tarde, fique em torno ou abaixo dos 25%.

O meteorologista do Inmet, Cleber Souza, explica que o aviso é divulgado quando a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, níveis registrados com recorrência durante o inverno na região central do Brasil. "Há uma massa de ar, característica do inverno, que atua como um bloqueio atmosférico dos sistemas de chuva, impedindo as precipitações na região central do país", destaca.

Além da capital federal, o alerta amarelo também valerá, hoje, para os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, e parte da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Piauí e Rondônia.

Apesar do baixo risco para à saúde, o Inmet reforça a importância de manter a hidratação e evitar desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Em Brasília, a menor temperatura registrada nesta terça foi de 12°C, na estação meteorológica de Águas Emendadas. A máxima pode alcançar os 29°C.