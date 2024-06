1ª etapa do Circuito Junino acaba com empate técnico

21/06/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Quadrilha junina Se Bobiá a Gente Pimba se apresenta no Ginásio do Cruzeiro. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A primeira etapa do Circuito Junino, realizada no Cruzeiro, foi cheia de emoções e acirrada. Com um empate técnico, as quadrilhas ‘Sabugo de Milho’ e ‘Si Bobiá a Gente Pimba’ conquistaram o primeiro lugar, ambas com 139,9 pontos.

A próxima etapa vai começar nesta quarta-feira (26/6), em Planaltina, e continua nos dias 28, 29 e 30 de junho; a terceira em Samambaia, nos dias 19, 20 e 21 de julho; e a quarta e última em Ceilândia, nos dias 27 e 28 de julho.

Durante os primeiros três dias do circuito da Federação das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju-DFE), 15 grupos e 1,1 mil dançarinos se apresentaram no Ginásio do Cruzeiro, colocando o xote e o baião na ponta do pé. O Circuito Junino é composto por quatro etapas, sendo as três primeiras classificatórias para a grande final.

Confira a classificação da primeira etapa do Circuito Junino:

1° lugar: Sabugo de Milho e Si Bobiá a Gente Pimba (empate técnico) – 139,9 pontos

2° lugar: Paixão Cangaço – 139,4 pontos

3° lugar: Elite do Cerrado – 139,4 pontos

4° lugar: Sanfona Lascada – 139,2 pontos

5° lugar: Êta Lasquêra – 139,2 pontos

Melhor marcador: Paixão Cangaço

Melhor casal de noivos: Sabugo de Milho

*Com informações da Agência Brasília