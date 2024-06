PPCUB é debatido em audiência pública no Senado nesta terça (25/6)

A Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal recebe, nesta terça-feira (25/6), uma audiência pública para discutir o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). Arquitetos, urbanistas, parlamentares e associações de moradores estão presentes. A reunião é interativa e está sendo transmitida ao vivo no YouTube do Senado e no Portal E-cidadania.

Estão presentes na audiência os deputados distritais Fábio Félix (PSOL) e Gabriel Magno (PT); o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, além de membros da academia e urbanistas. Do lado de fora do Senado, um grupo de pessoas interessadas em participar da audiência foi barrado pelo fato do plenário da comissão estar lotado.

A audiência é presidida pela senadora Leila Barros (PDT). “Vamos discutir os possíveis impactos do PPCUB. Brasília, nosso orgulho nacional e patrimônio cultural da humanidade, não é apenas uma cidade, mas um símbolo vivo da arquitetura e urbanismo que preza pela escala bucólica e preservação da arquitetura e espaços livres”, discursou a senadora Leila. “Nossa identidade única se entrelaça com nossa história e cultura”, acrescentou.

Acompanhe

O PPCUB

O PPCUB congrega três aspectos: plano de preservação; legislação de uso e ocupação do solo; e Plano de Desenvolvimento Local (PDL), esse último reunindo o planos de projetos, de ações e de obras.