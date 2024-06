Veja quais são as primeiras linhas de ônibus do DF que não aceitarão dinheiro

A partir da próxima segunda-feira (1º/7), parte das linhas de ônibus do Distrito Federal deixarão de aceitar dinheiro em espécie como forma de pagamento das passagens. De acordo com a Portaria nº 78 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob), as passagens devem ser pagas com cartão do transporte coletivo ou com cartões bancários.

Leia também: Mais de 1 mil ônibus já aceitam cartões de crédito e débito para pagamento

A migração do sistema de pagamento deve ser gradual. Segundo a Semob, a medida começa a valer na segunda para 52 linhas de ônibus, o que representa 5,65% das 919 que circulam atualmente no DF. Entre os trajetos que devem abolir o dinheiro na próxima semana, 10 são da Piracicabana, 15 da Pioneira, 7 da Urbi, 10 da Marechal e 10 da BsBus. A pasta informou que as linhas escolhidas já possuíam porcentagem pequena de pagamento em dinheiro.

Confira a lista completa:

Área 1 — Piracicabana:

0.110 — Rodoviária do Plano Piloto / UnB;

106.1 — TERMINAL ASA SUL /W3 SUL/ESPLANADA;

0.016 — Terminal Asa Sul / EPIG / Setor Noroeste;

102.6 — Terminal da Asa Sul – Aeroporto;

102.7 — Terminal da Asa Sul / Aeroporto (CNPq);

624.1 — Planaltina / Buritis IV / Esplanada (Eixo Norte)/ Catedral;

630.1 — Expresso Planaltina (PAPE – Jardim Roriz) / Rodoviária Plano Piloto;

630.2 — Expresso Planaltina (Tradicional) / Rodoviária Plano Piloto;

109.4 — Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada;

109.3 — Rod. P. Piloto/ Esplanada/ Setor de Autarquias Sul/ Pátio Brasil.

Área 2 — Pioneira

0.018 — PARANOÁ PARQUE / W3 NORTE (VIA PONTE JK)

764.1 — Itapoã Parque / Rodoviária do Plano Piloto



784.5 — Itapoã Parque / Terminal do Paranoá



309 — Terminal de Integração de Santa Maria / Santos Dumont / Área Alfa / Córrego da Onça

3311 — TERMINAL 279 / AVENIDA ALAGADOS / TERMINAL DE INTEGRAÇÃO BRT SANTA MARIA

3318 — Estação BRT de Santa Maria / Expansão / Centro Olímpico

3304 — A 253 – Santos Dumont / Terminal de Integração de Santa Maria

3300 — Terminal de Integração de Santa Maria (BRT) / BR 040 / Polo JK

3312 — Terminal 279 / Avenida Alagados / Terminal de Integração BRT Santa Maria

3319 — Circular Santa Maria Norte / BRT

3302 — Terminal de Santa Maria / Avenida Alagados / Terminal de Integração BRT Santa Maria

3306 — Total Ville / Terminal de Integração Santa Maria

3201 — Setor Sul (Qd. 15 e 17) / Setor Central (Av. Pioneiros) / BRT

3310 — Avenida Alagados (CL 108) / Condomínio Porto Rico (300/400) / Terminal de Integração

3313 — Avenida Alagados (CL 108) / Vila D.V.O / Expansão / Terminal de Integração

Área 3 — URBI

0.884 — Riacho Fundo II (QS 18 – EPNB – Zoológico) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

0.816 — Recanto das Emas (EPNB – EPIA – Zoológico) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

0.819 — Recanto das Emas (Quadra 800) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN (EPNB)

0.851 — Samambaia Sul (1 Avenida – EPNB – EPIA) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

0.392 — Samambaia Norte (1ª Avenida – EPNB) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

392.2 — Samambaia Norte (2ª Avenida) / EPNB / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

0.853 — Samambaia Sul (2ª Avenida – EPNB – EPIA) / L2 Sul – Norte / Esplanada / UNB / TAN

Área 4 — Marechal

0.306 — Taguatinga Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.349 — Taguatinga Sul / Estrutural (EPCT) / EPNB / EPGU / L2 Sul – Norte / UnB / TAN

0.900 — Taguatinga Sul / Esplanada (Estrutural)

0.336 — Setor P Sul / Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.554 — Setor “P” Sul / Rodoviaria do Plano Piloto (P4-P3-P2) – Semiexpressa

0.555 — SETOR P SUL / W3 NORTE (P4 – P3 – P2) – SEMIEXPRESSA

932.4 — Terminal P Sul-P4 / Pôr do Sol/ EPTG / W3 Sul e Norte

932.3 — Por do Sol / Taguatinga Centro / EPTG / Rodoviária do Plano Piloto

902.2 — Taguatinga Norte / QNL / Esplanada (Estrutural)

0.902 — Taguatinga Norte / QNL / Esplanada

Área 5 — BsBus / São José

348.1 — Setor O (Expansão – Via Leste) / EPTG / L2 Sul-Norte / UNB / Terminal Asa Norte (Semiexpressa)

0.348 — Setor O / L2 Sul – Norte / UNB / TAN (semiexpressa)

0.338 — Setor O (Expansão – P2 Norte) / L2 Sul – Norte / UNB / TAN (semiexpressa)

0.553 — Setor O / W3 Sul (Expansão – P2 Norte – Guariroba) Semiexpressa

374.1 — Setor O (Cond. Privê – Via Leste) / EPTG / SIG / W3 Norte / TAN (semiexpressa)

0.558 — Setor O (Ceilândia Norte – Sul) / EPTG / Eixo Sul / Rod. do Plano Piloto (Semiexpressa)

929.2 — SETOR O (EXPANSÃO) / METRÔ (ESTAÇÃO VIA OESTE)

0.556 — QNR 5 / RODOVIARIA DO PLANO PILOTO (P 2 NORTE – VIA LESTE) SEMIEXPRESSA

0.557 — QNR 5 (P Norte) / W3 Sul Via Leste – Semiexpressa

557.1 — QNR 5 (P2 Norte – Via Leste) / EPTG / SIG / W3 Sul (Qd 716 Sul) – Semiexpressa