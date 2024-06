INCÊNDIO NO PANTANAL

CBMDF enviará efetivo para combater incêndios no Pantanal O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) enviará, às 4h da manhã de quarta-feira (26/6), um efetivo de 30 militares para o Mato Grosso do Sul, a fim de reforçar o combate aos incêndios no Pantanal