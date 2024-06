Dupla é presa por crimes contra menores usando a internet

Dois indivíduos, um de 18 e outro de 19 anos, foram presos em flagrante por cometer crimes contra menores pela internet, nesta terça-feira (25/6), na região do Gama e de São Sebastião. A ação foi efetuada pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), com a operação silêncio dos inocentes, voltada ao combate à exploração de menores em ambientes online.



Por meio de uma plataforma digital, a dupla coagia as vítimas a praticarem automutilação e estupros virtuais, mediante ameaças de divulgar arquivos íntimos para familiares e amigos. No cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos computadores e celulares contendo material pornográfico infantil. A plataforma utilizada pelo grupo já foi retirada do ar.



Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso envolvido na prática de atos ilícitos. Durante o depoimento, os jovens detalharam a forma de atuação do grupo, que promovia atos de automutilação e abusos ao vivo, sempre através de ameaças. Um dos suspeitos afirmou que centenas de crianças e adolescentes já foram vítimas desses crimes, embora alegue que as ameaças eram feitas por outros membros do grupo.



Eles devem responder por armazenar e transmitir arquivos pornográficos. As penas dos dois, somadas, podem chegar a 10 anos de prisão. O delegado chefe da DRCC, João Guilherme Carvalho pede que os pais monitorem as ações de seus filhos na internet e em grupos. "Esses criminosos criavam um link falso, e induzia essas crianças a clicar, e depois, passavam a manipulá-las induzindo a produção de arquivos com cenas intimas e, com elas em mãos, começavam as ameaças", detalha.