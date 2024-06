Homem é preso por matar vizinho que furtou galinhas, em São Sebastião

Um homem foragido por homicídio foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (25/6). O autor é acusado de matar, em 2022, um vizinho, após achar que a vítima teria furtado duas galinhas do galinheiro da casa dele.

O ataque ocorreu dentro da residência da vítima. Segundo as investigações conduzidas pelos agentes da Seção de Homicídios da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o criminoso foi confrontar o vizinho e o surpreendeu com duas facadas. Na tentativa de fugir do agressor, a vítima foi perseguida e golpeada mais vezes.

Após o homicídio, o autor se mudou de São Sebastião junto da mulher para morar no Itapoã. A Justiça decretou a prisão do acusado e os policiais iniciaram as diligências para localizá-lo e prendê-lo.

Na tarde desta terça-feira, os agentes encontraram o autor em uma residência no Itapoã. O preso foi levado à 30ª DP. Ele responderá pelo crime de homicídio qualificado. A prisão faz parte das ações da 30ª DP no combate à violência e aos crimes contra a pessoa.