Homem é preso por compartilhar pornografia infantil e extorquir menor

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) prenderam, em Minas Gerais, um homem suspeito de compartilhar conteúdos pornográficos infantis e de extorquir vítimas.



Segundo as investigações, o suspeito conseguiu um vídeo de uma das vítimas, com 11 anos na época, residente no DF. A filmagem foi adquirida após uma aposta em um jogo online. Com o registro em mãos, o autor passou a extorquir o menor e, não conseguindo dinheiro, passou a cobrar dos pais dele.

Como não recebeu algum pagamento, o homem compartilhou o vídeo aos amigos do menor, pelas redes sociais e, em um delas, no perfil onde o menino estuda.

Durante a investigação, policiais encontraram indícios de que o delito foi cometido contra outras pessoas e mais pontos do país. Como os agentes encontraram, no aparelho celular do acusado, informações que indicam que outra criança também foi vítima do mesmo procedimento, ele foi preso em flagrante.

A operação teve o apoio dos policiais civis do Estado de Minas Gerais. Caso seja condenado, o suspeito poderá pegar mais de 20 anos de prisão.