Enquete: qual nome você daria para um filhote de macaco? O Zoo quer saber

O Zoológico de Brasília está convidando o público a participar da escolha do nome do filhote de bugio-de-mãos-ruivas. As opções de nomes são Thiaguinho, Ameixinha, Tarzan e Café. A votação é no Instagram do Zoo e estará aberta por 24 horas. O resultado será anunciado nas redes sociais do zoológico na quinta-feira, às 14h.

Na terça-feira, 25 de junho, o zoológico abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para que os seguidores sugerissem nomes para o filhote. Após a análise das sugestões, a enquete foi disponibilizada para votação.

Nascido em janeiro, o filhote macho é filho do casal Lipe e Bel. O bugio-de-mãos-ruivas (Alouatta belzebul) é um primata conhecido pela pelagem avermelhada nas mãos e cauda. Esta espécie está ameaçada de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal. A conservação do bugio-de-mãos-ruivas é essencial para manter a biodiversidade e os ecossistemas onde vivem.

Esforços para a conservação



O Zoológico de Brasília desempenha um papel importante na conservação do bugio-de-mãos-ruivas, oferecendo um ambiente seguro e adequado para esses animais. O zoológico participa de programas de reprodução em cativeiro e promove ações educativas para aumentar a conscientização sobre a preservação dessa e de outras espécies ameaçadas.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

