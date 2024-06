Duas pessoas ficam presas em carro após colisão na BR-060

Duas pessoas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na manhã desta quarta-feira (26/6), após ficarem presas às ferragens de um carro que colidiu contra dois veículos na BR-060. O acidente ocorreu nas proximidades do Restaurante Comunitário, na região de Samambaia, por volta das 10h. A dinâmica da colisão não foi divulgada.

Ao chegar no local, a equipe de socorristas utilizou equipamentos de desencarceramento para retirar as vítimas do veículo. A condutora do carro, de 54 anos, estava queixando-se de dores nas costas e na perna direita. O passageiro do mesmo veículo, de 58 anos, estava com suspeita de fratura na perna direita. Ambos estavam conscientes, orientados e estáveis e foram transportados ao Hospital Regional de Taguatinga em protocolo de trauma.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um Volkswagen Up, de cor vermelha, uma BMW X1, de cor branca e um Fiat Palio, também de cor branca. As demais pessoas envolvidas no acidente não necessitaram de transporte à unidade hospitalar. Estavam todos conscientes, orientados e sem lesões.

A perícia foi acionada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por monitorar o local.