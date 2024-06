Casa de chá é reaberta na Praça dos Três Poderes

A Casa de Chá da Praça dos Três Poderes, concebida por Oscar Niemeyer e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi reinaugurada como cafeteria-escola nesta quarta-feira ( 26/6). No espaço, estudantes do curso de gastronomia do Senac-DF realizarão estágios supervisionados por instrutores da instituição.



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comemorou a entrega. "Brasília é um espaço muito relevante no turismo internacional, e nós temos a oportunidade de unir nesse lugar o turismo e a melhoria do atendimento à população com a formação profissional, que é muito importante”, afirmou.



A reabertura também foi celebrada pelo presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, também celebrou a reabertura. "Vamos fazer com que o turismo possa sempre estar fortalecido agora com essa casa de chá que, por mais de 20 anos, manteve-se fechada”, avaliou. “Os preços são acessíveis e queremos que seja viável para a população do DF e para todos os turistas”, concluiu.



"É um dia histórico para o turismo de Brasília e para a população, que recebe novamente esse equipamento de alto nível", disse secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Funcionamento



A partir de agora, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) passa a administrar o local, que foi repassado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF).

O cardápio foi elaborado pelo chef Gil Guimarães e é recheado de homenagens aos pioneiros com cafés, chás, bolos, tortas, tapiocas e omeletes, entre outros. O destaque é o pão de queijo com requeijão e pequi em alusão às raízes mineiras do fundador de Brasília, Juscelino Kubitscheck.

A cerimônia foi prestigiando por autoridades como a Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin; a comandante- geral da PMDF, Ana Paula Habka; o secretário de Segurança em exercício, Alexandre Pantury; o empresário Paulo Octávio; o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Brito; e o deputado distrital Chico Vigilante (PT), O presidente da CNC, José Roberto Tadros, entre outros.



Em parceria com a Associação dos Designers de Produto do Distrito Federal (Adepro-DF), o espaço foi decorado com móveis desenhados por designers de Brasília. As peças carregam um conceito modernista.



As atividades da experiência cultural e gastronômica, começam a funcionar neste sábado, e seguem sempre de quarta a domingo das 10h às 19h.





























História

Projetada entre 1965 e 1966 pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, a Casa de Chá foi concebida para ser um ponto de encontro e um local de descanso na Praça dos Três Poderes.



Sua arquitetura possui característica ímpar, sendo semienterrada e com janelas ao longo de toda a sua extensão. A construção proporciona uma visão livre do horizonte, criando uma sensação de leveza e flutuação. É reconhecida como patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).