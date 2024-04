Espaço da Casa de Chá será reaberto com cafeteria-escola do Senac-DF

Na manhã desta terça-feira (16/4), o governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu em solenidade na Praça dos Três Poderes e assinou, junto ao Presidente da Fecomércio DF, José Aparecido da Costa e ao Secretário de Turismo Cristiano Araújo, — com participação do diretor do Senac-DF Vitor Correia — um convênio de cooperação técnica entre a Secretaria de Turismo e a Fecomércio para a criação de um café escola Senac-DF na Casa de Chá.

O espaço, que deverá funcionar no restaurante semi-enterrado da Praça dos Três Poderes, está previsto para ser inaugurado em 70 dias, em 26 de julho, e proporcionará uma experiência pedagógica, com atendimento aberto ao público, para os alunos do curso de gastronomia do Senac-DF. O projeto, que está em andamento desde 2023, prevê a concessão do uso do espaço ao Senac-DF por dois anos e meio, inicialmente, e poderá ser prorrogado por igual período até totalizar 10 anos.

“Esses 64 anos de Brasília só vão engrandecer toda a população. Temos trabalhado, avança muito o setor de turismo, com apoio do setor hoteleiro e do setor de bares e restaurantes. Esse é um ponto que ficou fechado por muitos anos e estou contando com essa parceria para que toda a população brasileira conheça a Praça dos Três Poderes, que é sinônimo de democracia, para que possamos avançar no Distrito Federal”, declarou o governador.

A Casa de Chá dará vida ao ideal de Oscar Niemeyer e Lucio Costa para o local, que foi pensado, originalmente, para ser um ponto de descanso e contemplação no centro do poder da capital federal. De acordo com o projeto, a cafeteria terá lugar para 45 pessoas sentadas, que desfrutarão de um cardápio assinado pelo chef Gil Guimarães, com pratos típicos de todas as regiões do Brasil, com destaque para a culinária do cerrado. Também será mantido o CAT (Centro de Atendimento ao Turista).