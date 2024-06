Mega Sena acumulada sorteia hoje (27/6) R$ 100 milhões

No último sorteio, realizado nessa terça (25/6), um bolão feito na Ceilândia acertou cinco dezenas e faturou R$226 mil - (crédito: Reprodução Caixa Econômica )

No último sorteio da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (25/6), nenhum jogador foi capaz de adivinhar as seis dezenas e faturar o prêmio principal. Agora, o prêmio acumulado será sorteado na noite desta quinta-feira (27/6) e quem acertar as seis dezenas ganhará R$100 milhões.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio mais cobiçado no sorteio de terça, quando foram sorteados os seguintes números: 01 - 33 - 35 -39 - 42 - 56, mais de 50 apostas acertaram cinco números e conseguiram grandes prêmios. Alguns dos sortudos estão no Distrito Federal, um bolão com 38 cotas, feito na Casa Lotérica Trilha da Sorte, em Ceilândia, faturou mais de R$ 226 mil reais. O jogo feito pelos apostadores era de oito números e custou R$ 140 reais.

Outra aposta, também feita no DF, pelos canais eletrônicos da Caixa, também marcou a quina. O sortudo faturou, sozinho, um prêmio de R$ 75 mil.

Como jogar