Padrasto esgana enteado de 2 anos; criança chegou desmaiada à UPA

Um homem de 18 anos foi preso por tentativa de homicídio após confessar à polícia ter esganado o enteado, de 2 anos. Em depoimento, ele alegou ter se irritado com o choro da criança e, por isso, cometeu o crime. O caso ocorreu nesta quarta-feira (26/6), na QS 107 de Samambaia.

O autor mora na casa com a companheira, o filho dela e uma amiga da jovem. Como de costume, a mãe da criança, com a qual o autor tem dois meses de relacionamento, saiu para trabalhar e deixou o menor aos cuidados do companheiro e da amiga. À polícia, ele disse que a amiga da companheira teria se irritado com o choro da criança e dito: “esse menino merece levar uma taca".

Ele confessou ter usado uma das mãos para estrangular o menino por cerca de 40 segundos, até o garoto desfalecer por completo. O homem, ainda em depoimento, disse que a amiga da esposa pediu que o filho dela, de 5 anos, mordesse a bochecha do enteado, mesmo esmorecido.

Desconfiança

A criança só foi levada ao hospital depois de o padrasto perceber que a amiga da esposa estava tentando reanimar a vítima com tapas nas costas. O garoto foi levado à unidade de pronto atendimento (UPA) e, por ligação, o suspeito acionou a mãe do menino, mas mentiu sobre a verdadeira causa do desfalecimento. Disse que o enteado havia se engasgado enquanto dormia.

Sem respirar e com engasgo do próprio sangue, o menino precisou de atendimento por parte da equipe médica. Ao notar as diversas lesões no pescoço e no rosto da vítima, um dos profissionais de saúde acionou a Polícia Militar.



Todos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). O padrasto do menino vai responder por tentativa de homicídio no âmbito da Lei Henry Borel e a participação da amiga será investigada pela polícia.