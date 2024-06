DF registra mínima de 7,6°C e tem segunda madrugada mais fria do ano

A primeira semana de inverno no Distrito Federal tem apresentado características típicas da estação. Na madrugada desta quinta-feira (27/6), os termômetros registraram mínima de 7,6°C na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de Águas Emendadas. Essa é a segunda temperatura mais baixa do ano, ficando atrás somente da que foi registrada no dia 17 de junho, quando os termômetros apontaram mínima de 7,5 °C.

O tempo seco continua sendo motivo de alerta amarelo. Com a umidade variando entre 90% e 25%, o Inmet alerta para os riscos de queimada e a necessidade de manter-se hidratado. Ao longo desta quinta, o céu permanecerá claro e quase que sem nuvens, a massa de ar seco que predomina sobre a região continua impedindo a formação de nuvens.

Segundo Cleber Souza, meteorologista do Inmet, o esperado é que o tempo permaneça semelhante até domingo. No início da semana que vem, as temperaturas podem abaixar um pouco mais.