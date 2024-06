Queda de helicóptero em Água Fria (GO): o que se sabe até o momento

Nesta quinta-feira (27/6) um helicóptero caiu na região rural do município de Água Fria de Goiás. O local fica a cerca de 141 km de Brasília. O acidente ocorreu por volta das 11h15 e já no começo da tarde novas informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).



Dinâmica do acidente e três vítimas

Segundo a tenente Alessandra, do CBMGO, o helicóptero era particular e sobrevoava Alto Paraíso para verificar terras. Na aeronave, tinham três pessoas. No momento da queda, o piloto se feriu gravemente. Ele aguardou no local por um momento para ser transportado por outro helicóptero dos bombeiros ao hospital.

Em relação aos passageiros, um deles foi levado ao hospital por pessoas que viram o acidente. O outro passageiro ainda está no local e não corre risco de morte.



Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta de 11h15 para atender a ocorrência. A queda ocorreu no fim da manhã, na Lagoa da Jacuba, na zona rural do município goiano.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram duas vítimas, porque uma outra havia sido transportada por funcionários de uma fazenda da região para o Hospital Municipal de Água Fria. Reiler, gerente da fazenda, contou que as três vítimas estavam fora do helicóptero. "Pegamos um barco e fomos socorrê-los. Quem viu a queda primeiro foi um dos nossos funcionários e acionamos mais alguns para ajudar. Os bombeiros chegaram umas duas horas depois."

Empresário do irmão de Alok

Lucas Batista Bezerra, 32 anos, empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok, é uma das vítimas da queda do helicóptero, em Água Fria de Goiás nesta quinta-feira (27/6). O empresário estava na companhia de Ricardo Emediato, 38, e do piloto, identificado como Airton Vagas, 66.

Em nota, o Grupo R2, empreendimento em que Ricardo Emediato, uma das vítimas, é sócio fundador, se pronunciou. "O empresário Ricardo Emediato, sócio fundador do grupo R2, sofreu um acidente no inicio da tarde desta quinta-feira, 27. Rick estava a bordo de um helicóptero particular que caiu na altura do município de Água Fria, em Goiás, quando se deslocava de Brasília para Alto Paraíso. Junto a ele estavam o também empresário Lucas Batista e o piloto da aeronave Ayrton Vargas.”



Por fim, a assessoria confirmou que Ricardo passa bem e recebe atendimento médico. “A R2 informa que está acompanhando o fato de perto e roga para o pronto e rápido reestabelecimento de todos os envolvidos no acidente.”

Chegada de vítimas ao Hospital de Base, em Brasília

Por volta das 16h, um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao Hospital de Base, em Brasília. A aeronave auxiliou no resgate do acidente em Goiás. Ainda não há informações confirmadas sobre quais vítimas exatamente vieram para Brasília.