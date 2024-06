Famílias do programa Morar DF ganham R$ 15 mil de subsídio

Os primeiros subsídios do programa Morar DF foram entregues nesta quinta-feira (27/6), pelo Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A ação representa um repasse de R$ 15 mil para famílias de baixa renda darem de entrada na casa própria. Assim, é possível reduzir os custos e facilitar o financiamento de unidades habitacionais.

No Palácio do Buriti, o chefe do executivo local, em ato simbólico, entregou o Passaporte Morar DF para as primeiras 10 famílias atendidas pelo programa, todos eles futuros moradores do Itapoã Parque. No entanto, a previsão é de que até 7 mil famílias com renda bruta de até 5 salários mínimos sejam beneficiadas ainda em 2024, e o GDF já reservou R$ 50 milhões no orçamento para o programa.



Para Governador essa é uma valiosa entrega e investimento feito nas moradias de interesse social. “Nós fizemos um grande investimento no primeiro mandato, no sentido de conseguir áreas e fazer projetos e conseguir aumentar a oferta de imóveis para a população de baixa renda do DF, mas ainda existia um entrave, porque muitas vezes, com as moradias construídas, as pessoas não conseguiam da entrada que era necessária e com essa programa nós facilitamos a vida da população mais carente”, detalha Ibaneis Rocha.



Essa é uma maneira de viabilizar o sonho da casa própria, é o que explica o Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), Marcelo Fagundes. “Esse é um subsídio que o governo está dando para famílias que ganham até 5 mil salários mínimos e que necessitam da sua moradia e com esse subsidio, a ideia é que a pessoa complemente ou pague completamente o valor da entrada”, diz o gestor.

Atualmente, a Codhab conta com mais de 100 mil habilitados – 96% deles são famílias que ganham até cinco salários mínimos. O Vendedor Jorge Lucas, foi um dos contemplados pelo morar DF, e conta que a vontade de ter seu próprio lar surgiu quando ele começou a constituir sua família e teve duas filhas. “Fiz o cadastro via site e fui me encaixando nas regras e isso representa uma mudança de vida, tenho muita gratidão a esse benefício que saiu”, relata.



O programa



O Morar DF foi idealizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh). O programa soluciona uma das principais dificuldades dos beneficiários na hora de financiar uma moradia: o valor de entrada que precisa ser repassado ao banco ou agente financeiro. Essa quantia pode ser alta demais para as famílias, que acabam por não conseguir arcar com o financiamento.