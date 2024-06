Empresário de irmão do Alok estava em helicóptero que caiu em Goiás

Lucas Batista Bezerra, 32 anos, é empresário do DJ Bhaskar (irmão do Alok) - (crédito: Divulgação)

Lucas Batista Bezerra, 32 anos, empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok, é uma das vítimas da queda do helicóptero, em Água Fria de Goiás nesta quinta-feira (27/6). O empresário estava na companhia de Ricardo Emediato, 38, e do piloto, identificado como Airton Vagas, 66. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), o piloto está em estado grave. Os outros dois passam bem.

A queda ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (27/6), na Lagoa da Jacuba, zona rural. "O que se sabe é que é uma aeronave particular, que saiu de Brasília com destino a Alto Paraíso para verificar algumas terras. Na aeronave, tinham três pessoas. O piloto e mais duas. O piloto está em estado grave e está sendo atendido no local e está aguardando o helicóptero do CBMDF. A outra pessoa foi levada ao hospital pelos próprios fazendeiros do local e a outra foi atendida pela nossa equipe e está bem", afirmou a tenente Alessandra, do CBMGO.

Em nota, o Grupo R2, empreendimento em que Ricardo Emediato, uma das vítimas, é sócio fundador, se pronunciou. "O empresário Ricardo Emediato, sócio fundador do grupo R2, sofreu um acidente no inicio da tarde desta quinta-feira, 27. Rick estava a bordo de um helicóptero particular que caiu na altura do município de Água Fria, em Goiás, quando se deslocava de Brasília para Alto Paraíso. Junto a ele estavam o também empresário Lucas Batista e o piloto da aeronave Ayrton Vargas.”



Por fim, a assessoria confirmou que Ricardo passa e bem e recebe atendimento médico. “A R2 informa que está acompanhando o fato de perto e roga para o pronto e rápido reestabelecimento de todos os envolvidos no acidente.”