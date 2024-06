Quem são as vítimas do acidente com helicóptero em Água Fria de Goiás

Helicóptero chegou ao Hospital de Base com dois feridos do acidente - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Um acidente com helicóptero em Água Fria de Goiás (GO) deixou três pessoas feridas. A aeronave caiu na Lagoa da Jacuba por volta das 11h desta quinta-feira (27/6).

Entre os passageiros, estava o empresário Lucas Batista Bezerra, 32 anos, que gerencia a carreira do DJ Bhaskar, irmão de Alok. Nas redes sociais, Bhaskar confirmou o acidente e agradeceu aos seguidores pelo apoio. Segundo ele, Lucas está bem e hospitalizado.

O empresário Ricardo Emediato, 38, também estava no helicóptero. Ricardo é sócio fundador do Grupo R2, produtora de eventos responsável pelo Na Praia Festival. Em nota, a empresa informou que ele estava a bordo de helicóptero particular que ia de Brasília para Alto Paraíso. Leia a nota completa no fim da matéria.

Também estava no veículo o piloto Ayrton Vargas, de 66 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), o condutor está em estado grave.

Nota do Grupo R2

"O empresário Ricardo Emediato, sócio fundador do grupo R2, sofreu um acidente no inicio da tarde desta quinta-feira, 27. Rick estava a bordo de um helicóptero particular que caiu na altura do município de Água Fria, em Goiás, quando se deslocava de Brasília para Alto Paraíso. Junto a ele estavam o também empresário Lucas Batista e o piloto da aeronave Ayrton Vargas.

Rick passa e bem e todos estão recebendo atendimento médico.

A R2 informa que está acompanhando o fato de perto e roga para o pronto e rápido reestabelecimento de todos os envolvidos no acidente.

O Grupo R2 agradece a todos que participaram do resgate.”

