Peeling de fenol deve ser aplicado de forma correta, diz especialista

Como funciona o peeling de fenol — procedimento estético — e quais são as complicações que a aplicação pode gerar quando não é feito de forma correta foram temas debatidos com Rosa Matos, médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, durante o CB.Saúde — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (27/6). Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte, a especialista também alertou sobre skincare em crianças.

O peeling de fenol, segundo Rosa Matos, é um procedimento com segurança e eficácia comprovadas no remodelamento de colágeno e tem um efeito de rejuvenescimento bastante prolongado, em torno de 10 anos. Geralmente é usado para combater o envelhecimento grave, rugas profundas e cicatrizes de acne. No entanto, ela informou que deve ser feito de forma correta. “O fenol tem toxicidade para o coração e a arritmia é o principal evento cardiovascular. Além disso, existe muita dor no procedimento, então precisa haver controle durante a realização e nas primeiras 24 horas”, destacou.

A especialista ainda alertou as pessoas a escolherem profissionais habilitados para realizarem o processo, para evitar complicações. “Temos muitos suportes científicos mostrando o grau de evidência e segurança, quando bem indicado, realizado e respeitando todos os cuidados imprescindíveis de monitoramento do paciente”, observou.

Outra orientação da médica foi sobre os riscos de skincare realizados em crianças, pois é algo que não é recomendado nem necessário para a idade. “Um grande problema é que o cosmético pode antecipar a puberdade, pois os disruptores endócrinos estão presentes nesses cosméticos e não são indicados para crianças”, finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho