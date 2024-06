Eliana: Veja primeiras imagens da apresentadora na Globo

Eliana está oficialmente contratada pela TV Globo. A apresentadora anunciou a nova fase da carreira, nesta quinta-feira (27), através de um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, ela já mostra um crachá da emissora com seu nome e foto.





Além disso, é possível ver em imagens divulgadas na internet, o momento em que a artista chega nos Estúdios Globo. Eliana é abordada por fãs e corresponde ao carinho ao parar para tirar fotos.





Na manhã desta quinta, a apresentadora publicou um vídeo em que aparece descendo as escadas com salto alto e em seguida, pega o novo crachá que dá acesso a emissora para sair de casa, como se estivesse a caminho do novo trabalho. Na legenda, ela escreve a música usada nas programações de final de ano TV: “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou”.





Contudo, a estreia da apresentadora deve acontecer apenas no segundo semestre deste ano. Eliana será uma das participantes do Saia Justa, ao lado de Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. Além disso, no próximo ano, a loira deve comandar o ‘The Masked Singer Brasil’.





Nas redes sociais, internautas comemoram: “Sem sombra de dúvidas, um dos melhores contratos da TV Globo”. “A TV Globo entregou absolutamente tudo com a contratação da gata”. "Uau, já estou pronto para assistir a patroa brilhar".





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)