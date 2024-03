Estética inspirada no armário de avós faz sucesso entre celebridades

Uma estética diferente, cheia de charme e estilo. A tendência eclectic grandpa, ou grandpacore, traz consigo uma vibe além do tradicional. Embora o termo seja novo, as roupas características dessa tendência são bem conhecidas. Com um toque retrô, as peças nostálgicas são associadas à geração de vovôs e vovós, mas vestidas em um público mais jovem, que ajudou a alavancar essa nova moda pelo mundo.

A cantora Billie Eilish também é uma das responsáveis por disseminar essa tendência (foto: Reprodução/Instagram/@billieeilish)

De acordo com Nina Stellato, stylist e professora de moda e maquiagem, o grandpacore inclui itens como roupas vintage, móveis antigos, tecnologia retrô, música de décadas passadas e atividades tradicionais. "Essa estética procura captar a sensação de calor e familiaridade associada a épocas passadas, muitas vezes com um toque de ironia ou humor. É uma forma de expressar apreço pelo antigo e pelo clássico da cultura contemporânea", afirma.

As principais peças são suéter, xales, camisas de flanela, coletes de lã com estampa xadrez argyle, calça cenoura ou cochard, boinas, além de elementos que remetem ao baseball. "Os sapatos são no estilo Oxford ou mocassim. Mix de estampas xadrez e alfaiataria oversized também vem com força. Peças com uma cara de brechó", complementa Nina.

Os suéteres são os queridinhos desse estilo (foto: Reprodução/Unsplash/Laura Chouette)

Na visão da professora de moda, essa estética combina com qualquer pessoa, por isso é possível vê-la fazendo sucesso tanto no público masculino quanto no feminino. Essa releitura de um estilo visto nas décadas de 1960 e 1970 tem caído nas graças dos fashionistas ao redor do mundo. Segundo Nina, essa tendência deu os primeiros passos no início de 2008. Entretanto, a fama e o destaque cresceram somente nos últimos anos.

Um sucesso!

Mábel De Bonis, designer de moda e CEO da Fashion Campus, ressalta que a estética eclectic grandpa é inspirada no guarda-roupa da turma sênior e no seu modo de vestir peculiar: alfaiataria preppy, manualidade em crochê e tricô, silhuetas confortáveis e sobreposições em mix de cores e padronagens clássicas também fazem parte da tendência. A vibe retrô é o que impulsiona esse novo movimento.

O eclectic grandpa está associado ao estilo vovô e vovó (foto: Reprodução/ Instagram (alexachung))

"A ideia é priorizar a qualidade de materiais, a liberdade de movimentos e o conforto acima de tudo, usando e abusando de cardigãs, coletes utilitários, calças de alfaiataria e sapatos em estilo Oxford. As principais cores são: mostarda, verde-floresta, azul-céu, vermelho-tijolo e chocolate", acrescenta. Curiosamente, na observação de Mábel, apesar de o estilo agradar a homens e mulheres, o público feminino adota em produções menos literais, inserindo elementos do rock ou minimalismo coreano.

A trend ganhou popularidade no final de 2023 e início de 2024, mas já nasceu como microtendência e deve durar pouco, conforme acredita a designer de moda. "O objetivo desse movimento é se vestir como alguém que passou a vida inteira curando uma coleção de roupas e acessórios que falam de sua individualidade", destaca.

Para Mábel, o ecletic grandpa é uma tendência decidida a mercantilizar uma ideia de estilo pessoal sem realmente tê-lo, e baseia-se em peças — suéteres, mocassins, relógios, chapéus, óculos — destinadas a durar décadas, senão uma vida inteira.

Famosos

Tyler, the Creator é um dos símbolos masculinos desse estilo pelo mundo (foto: Reprodução/ Instagram/@feliciathegoat)

Um dos principais pilares do grandpacore é o rapper e músico Tyler, the Creator. Reconhecido mundialmente pelo estilo old school com uma pitada retrô, o artista é o símbolo masculino da tendência. Ao lado dele, a cantora Billie Eilish também exerce um papel fundamental na disseminação do eclectic grandpa.